“Ballando con le Stelle”: Siniša Mihajlović ballerino per una notte

10 Ottobre 2020 | 12:29 di Lorenzo Di Palma

Sarà uno degli sportivi più amati del calcio italiano, l’allenatore del Bologna Siniša Mihajlović il “Ballerino per una notte” della quarta puntata di Ballando con le stelle che torna sabato 10 ottobre alle 20.35 su Rai1. Dopo una lunga carriera come centrocampista e un “sinistro” talmente potente da essere studiato dai ricercatori del dipartimento di fisica dell'Università di Belgrado, il “Sergente”, come lo chiamano i suoi giocatori per via del suo forte temperamento, Siniša Mihajlović scenderà sulla pista al fianco della bellissima moglie Arianna, che ha deciso di mettersi alla prova con lui imparando in pochissimo tempo una coreografia realizzata ad hoc per loro.

Fuori programma della serata, anche Milly Carlucci scenderà in pista per ballare con Samuel Peron, il ballerino che doveva partecipare alla gara con Rosalinda Celentano, ma che è stato bloccato dal coronavirus fino alla settimana scorsa.