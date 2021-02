Barack Obama ospite a “Che tempo che fa”

03 Febbraio 2021 | 18:00 di Redazione Sorrisi

Fabio Fazio si è accaparrato un ospite davvero eccezionale per “Che tempo che fa”, questa settimana sarà ospite del programma di Rai3 l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

L’annuncio è arrivato dai social del programma «Siamo onorati di comunicarvi che domenica, per la prima volta in esclusiva tv in Italia, Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa intervisterà il 44° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Vi aspettiamo, per questo straordinario appuntamento, domenica dalle 20.00 su Rai3».