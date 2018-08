«Battiti Live»: gli ospiti della quarta puntata

23 Agosto 2018 | 15:48 di Giulia Ausani

«Battiti Live» fa tappa a Melfi per la quarta puntata, in onda in prima serata su Italia 1 giovedì 23 agosto. Il festival musicale itinerante di Radionorba, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, continua portare musica tra le piazze più belle della Puglia e della Basilicata.

Sul palco si esibiranno nomi importanti della musica italiana e non, come Luca Carboni, Annalisa, Benji e Fede, Einar. E ancora Irama, Briga, Jake La Furia, Bianca Atzei, Alessio Bernabei e Vegas Jones. Ospite d'eccezione della serata: Cristiano Malgioglio. E ci sarà anche Gabry Ponte a far ballare il pubblico con il suo dj set. Inoltre, in piazza ci sarà la giovane webstar Mariasole Pollio a dar voce al pubblico presente.



E settimana prossima tocca alla tappa conclusiva di «Battiti Live», a Bari.