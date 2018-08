«Battiti live»: gli ospiti della seconda puntata

Il festival itinerante fa tappa a Lecce per la serata del 9 agosto. Sul palco, tra gli altri, Loredana Bertè, Dolcenera, Luca Carboni e Giusy Ferreri

09 Agosto 2018 | 14:25 di Giulia Ausani

«Battiti Live» fa tappa a Lecce per la seconda puntata, in onda in prima serata su Italia 1 giovedì 9 agosto. Il festival musicale itinerante di Radionorba, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, continua portare musica tra le piazze più belle della Puglia e della Basilicata.

Sul palco si esibiranno nomi importanti della musica italiana e non, come Loredana Bertè con Boomdabash, Dolcenera, Luca Carboni, Ghali, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, Mario Biondi, Capo Plaza e i Dear Jack. E ci sarà anche Gabry Ponte a far ballare il pubblico con il suo dj set.



Dopo la tappa leccese, «Battiti Live» si sposterà ad Andria e a Melfi, per concludersi il 30 agosto a Bari.