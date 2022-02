BBC Drama e BBC Doctor Who arrivano su Rakuten Tv

Due nuovi canali lineari e gratuiti per la piattaforma di streaming Redazione Sorrisi







Rakuten Tv ha annunciato il lancio in Italia dei canali BBC Drama e BBC Doctor Who. I telefilm in onda su BBC Drama offrono la grande narrazione britannica della BBC con le sue star mondiali, i grandi autori e drammi pluripremiati tra i quali anche "Call The Midwife" e "Waking the Dead".

Il canale BBC Doctor Who, invece, ospita proprio gli episodi della serie di fantascienza "Doctor Who": qui gli spettatori possono incontrare tutti i Dottori e viaggiare con loro attraverso il tempo e lo spazio nel famigerato Tardis, affrontando grandi sfide e combattendo le ingiustizie nell'universo.

I due canali sono già disponibili sulla piattaforma e sono accessibili gratuitamente sull'app Rakuten Tv.