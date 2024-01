“Belcanto”, cantiamo insieme a Vittoria Puccini

Prodotta da rai e lucky red, arriverà in tv “Belcanto”, una serie drammatica sulle origini dell’opera in Italia. La protagonista sarà Vittoria Puccini e a dirigerla è stato chiamato Carmine Elia, il regista di “Mare fuori”. Al momento sono in corso i casting.

La trama

Nel 1798 una madre arriva a Milano con le due figlie di 14 e 17 anni, dopo aver ucciso il marito violento. La sorella maggiore vuole diventare una cantante famosa, ma un quotato maestro di canto scopre che il vero talento in famiglia è la piccola di casa.