Belén e Rocco Casalino a “Verissimo”

20 Febbraio 2021 | 11:26 di Angelo De Marinis

Belén Rodríguez ha scelto Verissimo per ufficializzare quello che oramai tutti sanno già: ospite del nuovo appuntamento con il talk show di sabato 20 febbraio, alle ore 16 su Canale 5, ha infatti confermato che aspetta «una bambina. Si chiamerà Luna Marie», svelando il sesso e il nome del bebè che aspetta dal compagno Antonino Spinalbese. A Silvia Toffanin la conduttrice confida: «Sognavo fosse una femminuccia. Nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine».

Nel salotto della Toffanin si accomoderà poi, Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, impegnato nella promozione della sua autobiografia dal titolo Il portavoce. Niente politica però a Verissimo, ma il racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita, tra l’infanzia difficile in Germania, il rapporto burrascoso con il padre, la scoperta della sua omosessualità e l’amore che lo lega al fidanzato cubano Josè Carlos Alvarez.

Si racconteranno poi a Verissimo anche Maria Teresa Ruta, una delle protagoniste di questa edizione di Grande Fratello Vip, e il cantante Aiello, che presto vedremo all’Ariston in gara, per la sua prima intervista tv. Infine ospite a Verissimo anche la conduttrice e giornalista sportiva Ilaria D'Amico.