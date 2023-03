Ben Affleck ospite a “Che tempo che fa”

L'attore presenta il suo nuovo film da regista sulla storica partnership tra Nike e Michael Jordan Ben Affleck Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Il grande ospite di “Che tempo che fa” di questa settimana è Ben Affleck, un’intervista esclusiva che andrà in onda su Rai3 domenica 26 marzo.

L’attore (regista, sceneggiatore e produttore) è pronto a tornare al cinema con un nuovo film da regista dal titolo “Air - La storia del grande salto” che arriverà nelle nostre sale il prossimo 6 aprile. Protagonista è l’inseparabile Matt Damon che veste i panni del manager della Nike Sonny Vaccaro. Come suggerisce il titolo, il film racconta conta la collaborazione tra un giovanissimo Michael Jordan e il ramo del gran dedicato al basket, che vedeva la luce proprio in quegli anni. Un incontro destinato a cambiare per sempre non solo lo sport, ma anche la cultura popolare. Ad affiancare Damon nel cast ci sono lo stesso Ben Affleck, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker e Viola Davis.

Oltre al due volte premio Oscar vedremo Sofia Goggia, per la quarta volta vincitrice della coppa del mondo di discesa libera, che ha annunciato la sua presenza nella puntata di domenica tramite i suoi profili social.