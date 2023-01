Benigni, Nuti, Troisi e Verdone: su Rai3 “I magnifici 4 della risata”

Emanuela Fanelli ci conduce alla riscoperta dei quattro alfieri della commedia italiana Roberto Benigni e Massimo Troisi in un altro scatto del 1984 Credit: © Mondadori Portfolio Lorenzo Di Palma







Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi e Carlo Verdone sono i quattro alfieri della commedia italiana che Rai Documentari omaggia, venerdì 6 gennaio in prima serata su Rai3, con il docu-film “I magnifici 4 della risata”, un racconto delle loro avventure artistiche con una guida ironica di provato talento comico come Emanuela Fanelli.

Ritroviamo così i quattro che negli anni Ottanta hanno rivoluzionato il cinema italiano, tutti assieme, dentro lo stesso schermo, all’apice dei loro trionfi e dell’esplosione dei loro talenti. Il programma, diretto da Mario Canale che lo ha scritto con Michele Anselmi, li “interroga” attraverso materiali memorabili, sketch, brani di film, interviste, testimonianze, provenienti da una raccolta unica in Italia di repertori sul cinema: il Fondo Canale, conservato dall’Archivio Luce, che raccoglie oltre 500 backstage di film italiani e stranieri, e oltre duemila interviste a registi e attori.

Fil rouge delle diverse avventure dei quattro, oltre a Emanuela Fanelli, le interviste allo stesso Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Marco Giusti, Anna Pavignano e molti altri. Ma “I magnifici 4 della risata” non è un mero omaggio a quattro grandi autori comici: raccontando la loro storia, il documentario fa scoprire non solo come abbiano segnato una svolta nel mercato cinematografico della commedia italiana - c’è infatti un prima e un dopo di loro che hanno anche rivoluzionato il modo di ridere del pubblico, la vita delle sale e addirittura le regole del mercato cinematografico.