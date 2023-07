La giornalista si dimette da ogni incarico e dalla conduzione di "#Cartabianca" Bianca Berlinguer Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Anche Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai, con una lettera all'azienda ha rinunciato a ogni incarico e alla conduzione di "#Cartabianca". È la stessa Rai ad annunciarlo «Ha ringraziato l’Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto».