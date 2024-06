“Biden e Trump – Il dibattito” va in diretta su Nove

Il confronto televisivo tra l'attuale presidente e l'ex presidente degli Stati Uniti andrà in onda nella notte del 27 giugno (e in replica venerdì in seconda serata) Donald Trump e Joe Biden Credit: © Getty Redazione Sorrisi







Si entra ormai nel vivo della campagna elettorale americana che vedrà confrontarsi in televisione in presidente in carica Joe Biden e l'ex presidente Donald J. Trump. Il dibattito del 27 giugno tra il candidato democratico e quello repubblicano sarà ospitato dagli studi di Atlanta della CNN e trasmesso in diretta in Italia su Nove giovedì notte a partire dalle 2.30. Per chi volesse seguirlo in replica, l'appuntamento è per venerdì 28 giugno alle 23.00, sempre su Nove.

A moderare il dibattito negli Stati Uniti saranno Jake Tapper e Dana Bash, mentre in Italia sarà presentato da un panel di esperte di politica americana: la giornalista Maria Latella; Paola Peduzzi, vicedirettrice del Foglio e la giornalista Paola Tommasi.