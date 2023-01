“Blob” inizia il nuovo anno con “Vero o falso?”

Domenica 1 gennaio alle 20 su Rai3, per cominciare l’anno nuovo "Blob" dedica tutta una puntata speciale, di Simona Buonaiuto e Cristiana Turchetti, alla satira politica più tradizionale, ovvero ai grandi imitatori dei politici italiani.

Ci sarà quindi una carrellata di personaggi classici e pur sempre attuali, in cui saranno proposte le performance più divertenti di attori bravissimi, come Corrado Guzzanti, Alighiero Noschese, Maurizio Crozza, Neri Marcorè e tanti altri. Un racconto divertito e irriverente della classe politica italiana, in cui vero e falso, realtà e imitazione si confondono fino a rendersi, a tratti, indistinguibili.