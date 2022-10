“Blob”: uno speciale per i 70 anni di Roberto Benigni

Un Benigni trasgressivo, folle, irriverente come quegli anni ‘70 in cui cominciò a muovere i primi passi della sua geniale carriera. È quello che, in occasione dei suoi 70 anni “Blob propone” con una puntata speciale tutta sul Roberto Benigni degli anni 70, in onda sabato 29 ottobre alle 20 su Rai3.

Nel folle montaggio, c’è un po’ di tutto: dalla rivoluzione di “Televacca” alle sue partecipazioni all’“Altra Domenica” in veste di critico cinematografico, dalle canzoni di protesta presentate alle varie edizioni del Premio Tenco ai primi film con Giuseppe Bertolucci e Marco Ferreri.