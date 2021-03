“Blocco 181”: il cast della serie di Salmo

Le riprese si svolgeranno a Milano durante l'estate e la serie arriverà su Sky Salmo Giulia Ausani







Vedremo sulle schermo anche Salmo in "Blocco 181", nuova serie Sky di prossima produzione. Oltre a partecipare come interprete, il rapper sarà anche supervisore e produttore musicale, nonché produttore creativo. Composta da otto episodi, sarà ambientata nella periferia milanese e avrà alla regia Giuseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio.

Il cast

Racconto di conflitti generazionali, rivalsa femminile e lotta per il potere, la serie ruota attorno a ciò che accade nel Blocco 181, complesso edilizio della periferia milanese. Racconta la storia di Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e la voglia di cambiare vita. Al suo fianco ci sono Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero), due amici uniti come fratelli.

«Racconteremo una storia in cui i personaggi non fanno quello ci si aspetta da loro», ha detto Capotondi. «I nostri protagonisti fanno di tutto per emanciparsi dalle famiglie, dai costrutti sociali, da loro stessi: un po’ per ambizione, per innamorarsi, o per guadagnare potere. Per cercare di essere felici».