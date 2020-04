“Bombshell” e “One World: Together at home” arrivano su Prime Video

“Bombshell” e “One World: Together at home” arrivano su Prime Video

15 Aprile 2020 | 17:47 di Giulia Ausani

A causa della chiusura dei cinema a causa delle misure d'emergenza contro la diffusione del Coronavirus, l'uscita di diversi film è stata posticipata o semplicemente cancellata. Alcuni distributori però hanno deciso di optare per lo streaming e infatti su Amazon Prime Video ad aprile arrivano quattro film che sarebbero dovuti uscire in sala in questi mesi.

Tra i titoli annunciati c'è anche "Bombshell - La voce dello scandalo" (disponibile dal 17 aprile), che racconta lo scandalo Fox News e la storia delle giornaliste che hanno denunciato il CEO Roger Aisles. Nel cast Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie.

Il 17 aprile arriva anche il drammatico "Cosa mi lasci di te". Il 24 aprile invece arrivano "Il principe dimenticato", un'avventura per tutta la famiglia, e "Qua la zampa 2 - Un amico per sempre", sequel del commovente "Qua la zampa".

Non solo cinema, ma anche musica. Alle 2 di notte di domenica 19 aprile infatti su Prime Video e altre piattaforme sarà disponibile la diretta streaming di "One World: Together at home", evento musicale creato in collaborazione con Lady Gaga. Presentato da Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, tra gli artisti che parteciperanno al live ci sono Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris e Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan Stevie Wonder e Zucchero.