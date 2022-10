Al via la prima versione interamente girata in Italia, per esplorare i frenetici controlli che ogni giorno vengono effettuati nei porti e negli aeroporti italiani Border Control Italia Credit: © Dmax Lorenzo Di Palma







Per settimane le telecamere di Dmax hanno seguito le attività delle Forze di Sicurezza operative ai controlli di frontiera, nei porti e negli aeroporti italiani, mostrando le situazioni più diverse che si verificano quotidianamente con i viaggiatori in arrivo o in transito nel nostro Paese e così è finalmente pronta l’edizione italiana di Dmax Border Control, la serie che è divenuta un piccolo “cult” e che si chiamerà “Border Control Italia”, al debutto su Dmax canale 52 da domenica 9 ottobre alle 21.25.

Con un punto di vista privilegiato seguiremo il lavoro degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui confini marittimi, terrestri e aerei, dall’aeroporto di Fiumicino al porto di Genova, fino a Venezia. Osserveremo poi i lavori di controllo ai porti di Napoli e Gioia Tauro, uno degli hub di container più importanti del Mediterraneo dove transitano merci provenienti dalla Cina e dal Sud America.

Non mancheranno interventi delicati e situazioni al limite come il ritrovamento di un grosso carico di cocaina, marchi di lusso contraffatti, introduzione illegale di grosse quantità di contanti, contrabbando di prodotti alimentari.