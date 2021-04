“Bridgerton”, confermate la terza e la quarta stagione

Sono ufficiali altre due stagioni della serie Netflix firmata Shondaland Jonathan Bailey in "Bridgerton" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Netflix ha annunciato due nuove stagioni di "Bridgerton", la serie firmata Shondaland (la casa di produzione della "mamma" di "Grey's anatomy" Shonda Rhimes). Arriveranno quindi anche una terza e una quarta stagione, mentre la seconda è già in produzione e racconterà la ricerca dell'amore di Lord Anthony Bridgerton.

Nonostante l'assenza del Duca di Hastings (Regé-Jean Page) che aveva conquistato più di un cuore con la prima stagione, la piattaforma streaming ha molta fiducia nella serie: «Bridgerton ci ha fatto innamorare. Il team creativo, guidato da Shonda, conosceva il materiale e ha prodotto un bellissimo drama, emozionante e romantico. Hanno dei piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad apprezzare questo show. Stiamo pianificando di lavorare su "Bridgerton" per molto altro tempo ancora a venire» ha dichiarato Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix.

La stessa Shonda Rhimes non ha mai avuto dubbi sulle potenzialità della trasposizione televisiva del bestseller di Julia Quinn «Tuttavia, l'evoluzione di questo adattamento non sarebbe stato un successo senza i numerosi e significativi contributi dell'intero team di Shondaland. Il rinnovo è un forte voto di fiducia nel nostro lavoro e mi sento incredibilmente grata di avere partner collaborativi e creativi come Netflix».