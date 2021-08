Bruno VS Tyson: Sky racconta l’ascesa e la caduta dei due pugili

Il docu-film Sky Original che racconta le vite e le carriere contrastanti dei due pugili, fuori e dentro il ring Bruno VS Tyson Credit: © Sky Lorenzo Di Palma







Le vite, le carriere e le personalità contrastanti di due pesi massimi, il pugile inglese Frank Bruno e l’americano Mike Tyson. Le racconta, domenica 8 agosto alle 21.15, il docu-film Bruno VS Tyson su Sky Documentaries.

Partendo dai loro inizi difficili, che li hanno portati entrambi al pugilato come via di fuga da una vita criminale, il regista Kevin Macdonald traccia l’ascesa e la caduta dei due pugili, fuori e dentro il ring, ripercorrendo le loro carriere, strettamente legate fin da quei primi giorni in cui hanno combattuto insieme.

Le loro personalità erano diverse tanto quanto i loro stili di boxe: da un lato Tyson, animale veloce e feroce, dall’altro Bruno non aveva la stessa velocità, ma poteva mettere al tappeto con un solo colpo. Il film approfondirà per la prima volta una rivalità di pugilato leggendaria di due tra i più iconici personaggi sportivi neri della storia di tutti i tempi.