“Buon compleanno Massimo”: il film documentario che celebra Troisi

La clip esclusiva dalla pellicola dedicata a Massimo Troisi, che avrebbe compiuto 70 anni Redazione Sorrisi







Nel 2023 avrebbe compiuto 70 anni Massimo Troisi, al centro del film documentario "Buon compleanno Massimo", in onda in prima visione su Rai3 il 17 febbraio (alle ore 21.25), poi disponibile in streaming su RaiPlay dal 19 febbraio (che era la sua data di nascita).

Marco Spagnoli, già autore del documentario "Franco Battiato – La Voce del Padrone", questa volta ha lavorato sulla figura dell’indimenticabile attore e cineasta italiano. Nel film documentario la voce di Maurizio De Giovanni (autore delle serie letterarie di gialli del Commissario Ricciardi e de "I Bastardi di Pizzofalcone") racconta la storia di Massimo Troisi, dalla sua infanzia a San Giorgio a Cremano fino alla nomination agli Oscar per "Il Postino" (1994). Nel racconto di un fuoriclasse della comicità che faceva della sua napoletanità un punto di forza, ma senza vincolarsi, la sfera professionale e intima viene ricostruita anche grazie agli interventi di chi l’ha conosciuto, come Francesca Neri, Renzo Arbore, Enzo De Caro, Nino D'Angelo e Roberto Vecchioni, per citarne alcuni.

La sinossi

Il film documentario racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo di Massimo Troisi attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti e ripercorre i momenti più importanti di una vita e di una carriera uniche. La vita di Massimo Troisi viene ricordata dai suoi stessi familiari, dagli amici, dai collaboratori e da chi ha avuto modo di conoscerlo nei tanti aspetti della sua personalità. I ricchi materiali di repertorio, mescolati a un racconto intenso ed emozionante, condurranno lo spettatore in un viaggio alla scoperta dell’artista oltre l’uomo indimenticabile, profondo, dalla grande ironia e umanità. Una storia che racconta uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, il suo rapporto con Napoli, il suo sguardo pacato e sincero sulla vita e sul mondo, ma anche sulle ingiustizie e sulle grettezze dell’esistenza. Massimo Troisi viene ricordato da tanti testimoni diretti, alcuni probabilmente inattesi, che raccontano del suo lavoro e del suo impegno personale come uomo e come artista: gli aneddoti dei suoi amici e colleghi (I Gatti di Vicolo Miracoli, Nino D’Angelo, Francesca Neri ecc) si mescolano alle memorie di tutti coloro che hanno lavorato in maniera sistematica con l’artista di San Giorgio a Cremano in contesti diversi, come Renzo Arbore. Infine, saranno presenti interviste di artisti di oggi che a Troisi si ispirano più o meno direttamente, come per esempio Frank Matano.

In questo racconto, a guidare lo spettatore alla scoperta della vita di Massimo Troisi e della sua importanza nell’immaginario collettivo di Napoli e italiano, è Maurizio De Giovanni, uno dei principali scrittori italiani e anche uno degli autori napoletani più influenti della sua generazione. Appartiene alla stessa generazione del regista scomparso, da cui lo separava poco meno di un lustro: nato nel 1958 a Napoli, De Giovanni ricorda molto bene l’impatto del suo cinema e della sua figura carismatica, per non parlare della benefica influenza sulla città partenopea di cui egli stesso è un narratore, sebbene da un punto di vista diverso.

Chi ha partecipato (in ordine alfabetico)