“C’è posta per te”: gli ospiti della prima puntata

Il 13 gennaio 2024 torna "C'è posta per te" con tantissimi nuovi ospiti. Ecco i personaggi annunciati su Witty per la prima puntata. Vedremo infatti Paolo Bonolis e gli amatissimi attori di "Terra Amara": Murat Ünalmış, il temibile Demir Yaman, Melike İpek Yalova, la splendida Müjgan Hekimoğlu e infine Uğur Güneş, protagonista della soap nei panni di Yılmaz Akkaya. È un esordio assoluto per i protagonisti di "Terra amara", mentre per Paolo Bonolis si tratta della sua settima partecipazione. La prima è del 2002.