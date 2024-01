“C’è posta per te”: le storie della prima puntata

Avranno aperto o no la busta? Cos'è successo il 14 gennaio su Canale 5? Ecco le risposte Alessandro Alicandri







Il 13 gennaio su Canale 5 abbiamo visto la prima puntata di "C'è posta per te", con il suo carico di storie e emozioni e lo stile inconfondibile di Maria De Filippi. Vediamo cosa è successo nel corso della prima puntata, elencandovi qui gli eventi principali e i suoi protagonisti.

Una nonna speciale (e fan di "Terra Amara")

Murat Unalmis, Melike Ipek Yalova e Ugur Günes della soap "Terra Amara" sono in Italia per abbracciare e conoscere una loro grande fan, Giuseppina. La sorpresa arriva dalle nipoti, Adriana e Joselita, che vogliono chiedere in qualche modo scusa per non averla sostenuta abbastanza nel momento di dolore di Giuseppina quando è morto il nonno. La sorpresa è stata un lungo racconto di un amore da favola, con un epilogo spiacevole dovuto alla malattia del nonno. Il plauso è andato alla capacità di nonna Giuseppina di ritrovare energie e vitalità. Grazie agli attori di "Terra amara" Giuseppina ha ricevuto, tra i vari regali, la possibilità di raggiungere l'India (suo sogno di una vita) o la Turchia, paese degli attori.

Una famiglia spezzata... per un pasto non pagato?

Antonia e Giuseppe non hanno più rapporti con le figlie Maddalena e Francesca da 4 anni. Il motivo? Maddalena si fidanza da giovane con un ragazzo, Mariano, che è italiano ma vive in Germania e si mostra molto intenzionato a "portare via" Maddalena dalla famiglia. Alla fine la famiglia accetta il loro rapporto, nonostante le ritrosie, anche l'idea di Maddalena di trasferirsi definitamente in Germania e non tornare mai più. Francesca, la sorella, scopre dai social che Maddalena si è sposata senza dire niente alla sua famiglia. Il fratello di Mariano si innamora poi della sorella di maddalena, Francesca e con lo stesso meccanismo, Francesca sparisce una volta trasferitasi in Germania. La separazione delle famiglia, i cui rapporti non sono già troppo, si spezza (pare) per degli inviti mancati in momenti di onomastici e compleanni durante una vacanza passata insieme. Le figlie chiedono di chiudere la busta, in particolar modo, per il "caratteraccio" del papà. Poi, grazie all'intervento della mamma dei fratelli, cambiano idea e la riaprono, abbracciandosi con il desiderio di provare a ricostruire il rapporto.

Una nuovo amore, non accettato dal figlio Santino

Debora, dal 27 dicembre del 2022, non ha più rapporti col figlio Santino. Cos'è successo? L'ex moglie dell'attuale compagno di Debora va sotto casa di Debora (e i suoi figli) e urla che lei le ha rubato il marito. Naomi e Santino sapevano che c'era quest'altra relazione, mentre l'ex marito (dopo una relazione di 25 anni) non sapeva che aveva un'altra relazione iniziata durante la fine del rapporto con l'ex marito. Da lì, l'inferno: vengono chiamati i carabinieri e l'ex marito scopre che lei aveva un'altra relazione. L'ex marito si è ripreso la casa e Santino non l'ha più voluta vedere o sentire, anche perché non era molto d'accordo con questa relazione. Maria è riuscita a convincere Santino che è possibile ricominciare a avere un rapporto.

Un'amore tra due donne. E la mamma...

Rosa, madre di Luana, non approva la storia d'amore della figlia. Perché? Perché si tratta di una storia d'amore omosessuale. Luana infatti, è fidanzata e vuole avere una progettualità futura con la compagna Damilka. La mamma non ha accettato il suo essere lesbica, tra l'altro notizia che viene scoperta dalla mamma non con un classico coming out, ma dall'ex fidanzato di Luana. Rosa si presenta in studio con il marito e chiacchiera a lungo con Maria De Filippi per analizzare le origini di questo rifiuto da parte di Rosa. Dopo varie insistenze, Rosa apre la busta e accetta di riabbracciare solo la figlia a patto che Damilka si faccia da parte, incapace di perdonare (per ora) che la figlia si sia innamorata di una donna.

Tra fratelli orfani troppo presto (con Paolo Bonolis ospite)

Raffaela vuole ringraziare i suoi fratelli (Maria e Vincenzo) per quello che han fatto per lei. I genitori sono morti a pochi mesi di distanza. Cresciuta in grandi disagi economici, nel 2017 il papà muore di infarto mentre la mamma è scomparsa pochissimo tempo dopo un ricovero ospedaliero. Paolo Bonolis è stato uno degli ultimi momenti di gioia della mamma nei momenti duri prima della morta. Il conduttore offre alcuni regali ai fratelli trasmettendo tutta la sua vicinanza. Raffaela, contestualmente, promette di essere un po' più indipendente e guardare al futuro come una donna adulta.