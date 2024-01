“C’è posta per te”: le storie della seconda puntata

Avranno aperto o no la busta? Cos'è successo il 20 gennaio su Canale 5? Ecco le risposte Alessandro Alicandri







Il 20 gennaio su Canale 5 abbiamo visto la seconda puntata di "C'è posta per te", con il suo carico di storie e emozioni e lo stile inconfondibile di Maria De Filippi. Vediamo cosa è successo nel corso della trasmissione, elencandovi qui gli eventi principali e i suoi protagonisti.

Una malattia superata (c'è anche Stefano De Martino)

Emanuela, ripresasi da una grave malattia, ha capito quanto i genitori hanno fatto per lei. I genitori di Emanuela, Petra e Luigi, sono anche molto fan di Stefano De Martino. A 24 anni per colpa di tanta febbre e male al torace si diagnostica nella ragazza il linfoma di Hodgkin al quarto stadio. Ha affrontato 12 cicli di chemioterapia e i genitori le sono stati accanto con grande pazienza, anche perché Manuela era molto arrabbiata e molto stanca per quello che stava succedendo. La sorpresa si conclude con l'arrivo di Stefano che parla con i due genitori con grande emozione.

Un famiglia divisa per un compagno... complicato

Alessio vorrebbe che Luana, la sorella, si riconciliasse coi genitori. Non si rivolgono la parola da molto tempo e Alessio, che presto diventerà papà, vorrebbe una famiglia un poi più unita. Qual è il problema? Luana a 27 anni conosce Carmine e quest'uomo è molto particolare.: sembra avvallare delle conflittualità famigliari che allontanano Luana dalla sua famiglia. In mezzo ci sono liti, denunce, scelte antipatiche... insomma troppi problemi e liti sempre più estreme complicate da due genitori anche loro non facili da gestire. Dopo una lunga disquisizione, Luana chiede che Carmine venga rispettato come membro della sua nuova famiglia e nonostante le resistenze (anche di Carmine) la busta viene aperta.

Sono stato lasciato... per dei messaggi su Instagram

Gianmarco, dopo 4 anni di convivenza, è stato lasciato dalla fidanzata Flavia e cerca di riconciliarsi con la sua ragazza, dopo vari tira e molla. Il problema sembra essere soprattutto di fiducia: la loro nasce come un'amicizia interessata, ma senza fidanzarsi. La relazione arriva dopo qualche tempo fino a un progetto di convivenza che naufraga perché lui non si trasferisce nella nuova casa. Lui intrattiene poi delle conversazioni con un'altra ragazza sui social e lei si arrabbia molto. Si lasciano e si fanno dei dispetti sui social che si alternano a dei timidi riavvicinamenti. Dopo una lunga conversazione, lei dice di non fidarsi più, di non provare più nulla e di chiudere la busta.

Una sorella (che ha fatto da mamma) si allontana dalla famiglia

Martina vorrebbe che Stefania, la sorella, tornasse ad aver rapporti con lei e col padre Mauro. Michela, Martina e Stefania sono tre sorelle cresciuta senza mamma, scomparsa prematuramente. Michela, sparita per alcuni anni dopo una relazione sbagliata, la riaccoglie a casa. Stefania è contraria e litiga con papà che ha riaccolto la sorella "fuggita" di casa. Martina non risponde un giorno a una chiamata della sorella Stefania perché sta lavorando e sparisce. Quando provano a riallacciare i rapporti Stefania è ancora molto risentita e il rapporto, in buona sostanza, non si è ricucito. Stefania ha spiegato che si è sentita lei abbandonata nel momento del bisogno, delusa da una scarsa considerazione da parte del padre e della sorella. Maria ha convinto Stefania a riabbracciare la sua famiglia.

Un grazie enorme, amore mio (c'è anche Sabrina Ferilli)

Clara vuol dire grazie a suo marito. La loro relazione sembra un sogno ma purtroppo Clara è affetta da sclerosi multipla. Una volta noto, lei chiede al marito di lasciarla per farsi una vita con una persona sana. La loro vita però cresce perché lui non vuole lasciarla, anzi: dal loro amore nasce una bambina che si chiama Beatrice. Fabio riceve alcuni regali e Clara chiede al marito di pensare un po' più a se stesso promettendo di ricordargli un po' più spesso di amarlo profondamente.