“Caduta Libera”, chi è la nuova campionessa Simona

07 Ottobre 2020 | 11:22 di Giulio Pasqui

C'è una nuova campionessa in carica a "Caduta Libera". Dopo la caduta di don Andrea e il farmacista veneto Natale, da una settimana sopra la botola del quiz di Canale 5 c'è Simona Montalbetti. Diventata campionessa il 1 ottobre, si è già portata a casa 20mila euro: il 2 ottobre è arrivata al gioco finale, gli Ultimi Dieci Passi, dando tutte le risposte esatte e quindi vincendo il montepremi in palio. Gerry Scotti l'ha definita "una signora veramente in gamba".

Chi è la nuova campionessa Simona

Simona Montalbetti lavora come segretaria in una scuola di musica. Nata a Varese, vive in provincia di Como da vent'anni per amore e lavoro. Infatti è sposata e ha due figli: Mattia e Giorgia. La campionessa è anche una grande appassionata di musica e un'ottima cantante. Durante una delle puntate ha dato sfoggio delle sue doti canore intonando "Insieme" di Mina.

Nel 2021 festeggerà 20 anni di matrimonio mentre suo figlio compirà 18 anni: con i soldi vinti vorrebbe organizzare un viaggio a New York per festeggiare questi due bei traguardi.