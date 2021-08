Calcio e diritti tv: accordo Sky-Amazon per la Champions al bar

Per il triennio 2021/2024 tutta la Uefa Champions League anche via satellite nei bar e hotel abbonati a Sky Il Chelsea vince la Champions League Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Saranno disponibili anche via satellite, ma solo nei locali pubblici abbonati a Sky, le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Uefa Champions League oltre che della Supercoppa Uefa, trasmesse da Amazon Prime Video, naturalmente insieme ai 121 match di Champions già disponibili su Sky.

Lo prevede un accordo, che varrà per il prossimo triennio, tra Sky e Amazon che permetterà a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di ampliare l’offerta delle Coppe Europee che,per il triennio 2021-24, include quindi tutta la Champions League, l’Europa League e l’Europa Conference League.

Il primo appuntamento sul nuovo canale via satellite Prime Video Sportsbar sarà la partita di Supercoppa Europea in programma l’11 agosto alle ore 21 in cui si sfideranno Chelsea e Villareal.