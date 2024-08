Calcio in TV: al via la Serie A

Tutte le partite saranno disponibili in abbonamento su Dazn, Sky proporrà invece tre incontri ogni settimana Enrico Casarini







Calciatori pronti, palla al centro, fischio dell’arbitro: si gioca! Torna il calcio di Serie A e comincia la lunga corsa che, da sabato 17 agosto a domenica 25 maggio 2025, sancirà in 38 giornate chi vincerà il 123° scudetto della storia e succederà all’Inter nell’albo d’oro del nostro campionato.

In questa stagione ogni turno (esclusi gli ultimi due, in cui le partite saranno tutte di domenica e alla stessa ora) verrà spalmato su quattro giorni, da venerdì a lunedì. Avremo poi ancora un girone di ritorno “asimmetrico”: la sequenza degli incontri cambierà rispetto all’andata.

Ma come seguire in televisione le 380 partite in programma? Le trasmette tutte la piattaforma Dazn, che propone due abbonamenti (Standard, da 34,99 euro al mese, e Plus, da 59,99 euro) con la possibilità di usare due dispositivi registrati (l'offerta di Dazn è compresa anche in alcuni piani d'abbonamento della piattaforma TimVision).

Sky, invece, sempre a pagamento (col pacchetto Sky Tv+Calcio, da 14,90 euro al mese) propone tre partite alla settimana (sabato alle 20.45, domenica alle 18 e lunedì alle 20.45) con almeno 30 delle 76 sfide più interessanti. E la Rai? “90° minuto” lascerà la domenica pomeriggio e andrà in onda il sabato e il lunedì in seconda serata. Torna, poi, “La domenica sportiva” in seconda serata.