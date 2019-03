«Camionisti in Trattoria»: la terza stagione si allarga all’Europa

10 Marzo 2019 | 14:04 di Lorenzo Di Palma

Torna sulla strada con l’obiettivo di scovare le più leggendarie trattorie “da camionista”, Chef Rubio che, dopo la buona accoglienza delle prime due edizioni (andate in onda su Dmax), darà il via alla terza stagione di Camionisti in Trattoria, sul canale Nove da domenica 10 marzo in prima serata.

Quest’anno però, Chef Rubio, per la prima volta, oltre a scorrazzare attraverso Lazio, Veneto, Umbria, Calabria, Sicilia, Friuli, si spingerà oltre i confini italiani per esplorare gli universi gastronomici della Slovenia, della Spagna, dalla Catalogna all’Aragona, e della Francia, dalle Alpi ai Pirenei (Provenza, Camargue e Aquitania).

Gli otto nuovi episodi avranno la stessa formula delle passate edizioni: tre camionisti come compagni di viaggio, tre bolidi macina-chilometri e tre trattorie tutte da scoprire. Rubio vivrà tre esperienze diverse per ogni puntata e a fine viaggio sceglierà quella che più lo ha conquistato, premiando il vincitore con il nuovo gadget di Camionisti in Trattoria.

In uno spaccato di Italia laboriosa e verace, di un’Europa inedita, dove locali a conduzione familiare offrono il sapore di casa a uomini e donne che hanno scelto il viaggio come dimensione di vita. E lo fanno al giusto prezzo.