Can Yaman fa il re di Roma, ma prende la multa

Foto: Can Yaman con Ferzan Ozpetek sul set dello spot per la pasta De Cecco

19 Gennaio 2021 | 8:31 di Paolo Fiorelli

Un uragano proveniente dalla Turchia ha travolto Roma in questo inizio di gennaio, provocando seri problemi di ordine pubblico. Il suo nome è Can Yaman. Esageriamo? A giudicare dalla multa che i vigili romani hanno appioppato all’attore (400 euro per aver creato un assembramento che violava le regole anti-Covid: quello delle sue fan accorse a chiedergli un selfie) sembrerebbe di no. E pensare che Can ha fatto pure l’avvocato...

La star di “Daydreamer” (la serie che per ora è stata sospesa dalla prima serata di Canale 5) era a Roma per girare al fianco di Claudia Gerini alcuni spot diretti da Ferzan Ozpetek. Generose le parole che il regista e l’attrice hanno rivolto alla star turca: «Nessuno entra invano nella tua vita. O è una prova o è un dono... grazie Can» ha scritto Ozpetek, che con Yaman condivide la città di nascita (Istanbul). Più immediata l’attrice romana, che a una fan che le chiedeva: «Com’è Can?», ha risposto semplicemente: «Bono!».

Can ha fatto parlare di sé anche per un presunto flirt con la giornalista sportiva Diletta Leotta. Inutile però chiedergli dettagli: «Sono fatti miei, punto» ha scritto su Twitter, prima di cancellarsi dal social, infastidito dalla pioggia di commenti (anche sgradevoli) ricevuti. Sono gli inconvenienti della fama e aumenteranno quando lo vedremo nella nuova fiction prodotta da Lux Vide, in cui vestirà i panni di Sandokan.

