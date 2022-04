Il protagonista ha salutato sui social i fan e dato appuntamento su Canale 5 Can Yaman a Palermo, sul set di "Viola come il mare" Redazione Sorrisi







Sono terminate le riprese di “Viola come il mare”, produzione Lux Vide in onda prossimamente su Canale 5.

Il protagonista, Can Yaman, ha salutato sui social i fan: «Per me è stata un’esperienza unica essere protagonista in un altro Paese e in un’altra lingua. Ora tocca a voi godere di questa fiction».