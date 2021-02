Can Yaman tra “Sandokan” e “Che Dio ci aiuti”

23 Febbraio 2021 | 8:40 di Tiziana Lupi

A confermare le voci che per un’intera giornata sono rimbalzate sul web alla fine è stato lui stesso: Can Yaman sarà, a sorpresa, una delle guest star di “Che Dio ci aiuti 6”.

Su Instagram lo vediamo mentre si allena duramente perché la prossima estate sarà impegnato sul set del remake di “Sandokan”, prodotto dalla Lux Vide. Proprio come “Che Dio ci aiuti”. Nei giorni scorsi l’attore turco ha postato nelle sue storie di Instagram anche una foto che lo ritrae nel backstage della serie che ha per protagonista Elena Sofia Ricci.



Can non ha dato spiegazioni, ha scritto solo tre parole, «Ci si vede», che però sono state sufficienti a scatenare la curiosità delle sue fan. Per ora è segreto il ruolo che la produzione avrebbe deciso di affidare a Yaman, anche se non mancano le indiscrezioni: l’attore potrebbe interpretare il nuovo barman del bar Angolo Divino e il suo fascino farebbe colpo su Azzurra (Francesca Chillemi) che rischierebbe di avere un ripensamento sulla sua scelta di intraprendere la via del noviziato, uno dei temi forti della sesta stagione della serie. Dovremmo vedere Can Yaman e questo grande colpo di scena proprio nell’ultima puntata della sesta stagione, che andrà in onda l’11 marzo.