Can Yaman va in Calabria per “Sandokan”

A fine aprile prenderanno finalmente il via le riprese del nuovo “Sandokan”, annunciato ormai da diversi mesi. La serie prodotta da Lux Vide vedrà Can Yaman nei panni dell’eroico personaggio lanciato negli Anni 70 in tv da Kabir Bedi.

Le riprese della serie si svolgeranno in Calabria: nell’area industriale di Lamezia Terme (CZ) si sta infatti ricostruendo la colonia di Labuan, e anche altre zone della regione saranno coinvolte.