Posticipata di una settimana la partenza dello show di Gerry Scotti Gerry Scotti Redazione Sorrisi







Cambio di programmazione per "Io canto generation"" e "Zelig". Lo show di Gerry Scotti non va più in onda da giovedì 16 novembre, ma viene posticipato a mercoledì 22, mentre la partenza di "Zelig" si sposta a giovedì 23 novembre.

Mercoledì 15 novembre su Canale 5 va in onda il film "Il gladiatore", mentre il "Grande fratello" va in onda giovedì 16 novembre.