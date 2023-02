Canale 5 ricorda Maurizio Costanzo in prima serata

Per il lutto che ha colpito Maria De Filippi e tutta la tv italiana con la scomparsa di Maurizio Costanzo, Canale 5 cambia la sua programmazione della serata di sabato 25 febbraio. Al posto della prevista punta di “C’è Posta per Te”, infatti, l’ammiraglia Mediaset riproporrà in prima e seconda serata due show “speciali” registrati nel 1998, che vedono protagonista proprio il giornalista, sceneggiatore e conduttore scomparso ieri.

Si tratta di due serate che furono presentate da Maurizio Costanzo insieme ad Enrico Mentana. La prima chiamata “I Tre Tenori” fu un’occasione che è restata unica nella storia della televisione, con Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello insieme sullo stesso palco che si raccontano tra aneddoti divertenti ed emozionanti, sotto l'occhio vigile dei padroni di casa. Con la partecipazione di Sandra Mondaini.

La seconda invece è “In Ordine Alfabetico: Gassman, Sordi, Vitti”, con appunto Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi: tre mostri sacri del cinema e dello spettacolo italiano si raccontano, per la prima volta sullo stesso palco, intervistati da Maurizio Costanzo ed Enrico Mentana.