Carlo Conti positivo al coronavirus: forse condurrà “Tale e Quale Show” da casa

Anche il conduttore toscano è risultato positivo al Covid-19. Si lavora per mandare regolarmente in onda "Tale e Quale"

29 Ottobre 2020 | 10:35 di Giulio Pasqui

Dopo Gerry Scotti, un altro "big" del piccolo schermo è risultato positivo al Covid-19. Stiamo parlando di Carlo Conti. «Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico», ha scritto il conduttore toscano sul suo profilo Instagram. Per fortuna le sue condizioni di salute sono buone, anche se dovrà stare in isolamento almeno finché gli esiti dei prossimi tamponi non torneranno a essere negativi.

Tutto il mondo della tv gli ha espresso vicinanza. Da Mara Venier a Cristiano Malgioglio, fino a Gerry che ha commentato: «Un’altra cosa in comune! Forza Carlo, ti abbraccio».

Si sta lavorando per mandare regolarmente in onda "Tale e Quale Show" venerdì 30 ottobre. Da quanto si apprende, infatti, si sta cercando un modo per garantire gli interventi del conduttore da casa sua, nonostante sia in isolamento. Pare che nessun altro componente della squadra dello show sia stato contagiato.