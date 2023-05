Carlo III: come seguire l’incoronazione in tv

Da Verissimo al Tg1, la scelta per seguire al meglio l’evento non manca. Intanto preparatevi studiando qui i dettagli Paolo Fiorelli







Non avete ricevuto l’invito all’incoronazione di Carlo III? Niente paura: potrete seguirla in tv in vari modi. Tanto per cominciare, dalle 11 di sabato 6 maggio, su Canale 5, Silvia Toffanin condurrà lo speciale di “Verissimo” (realizzato in collaborazione col Tg5) dedicato all’evento. Anche il Tg1 si collegherà con Londra, ma un po’ più tardi: alle 11.45. E pure Real Time (canale 31 del digitale terrestre) seguirà tutto in diretta.

Ecco il programma del grande giorno. Alle 10 circa (le 11 in Italia) Carlo e Camilla partiranno da Buckingham Palace a bordo della sontuosa Diamond Jubilee State Coach, una carrozza moderna, ma dallo stile romantico. Seguendo un percorso (lo vedete qui a fianco) di poco più di due chilometri, attraverseranno il grande viale “The Mall” costeggiando St. James’s Park, supereranno l’Admiralty Arch, Trafalgar Square e la piazza del Parlamento, fino ad arrivare all’abbazia di Westminster. Qui alle 11 di Londra (le 12 in Italia) comincerà la cerimonia, dove ogni oggetto utilizzato ha un preciso valore simbolico (il più antico è il cucchiaio che contiene l’olio per l’unzione del Re: risale al XII secolo). Per il ritorno, la coppia reale salirà sulla carrozza più preziosa, ma anche più scomoda, perché priva di ammortizzatori: la Gold State Coach. Ritornati a Buckingham Palace, Carlo e Camilla si affacceranno al balcone del palazzo per salutare la folla e ricevere l’acclamazione dei sudditi.

E per finire un grande concerto con Andrea Bocelli

Il giorno dopo la cerimonia, domenica 7 maggio, l’appuntamento è nel parco del castello di Windsor (la residenza da cui ha preso il nome la famiglia regnante) alle porte di Londra. Qui si terrà un grande concerto gratuito con artisti come Katy Perry, Lionel Richie, i Take That, Andrew Lloyd Webber e Andrea Bocelli, unico italiano presente, che all’invito ha risposto così: «È un grande onore».