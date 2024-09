Carlo Pistarino ha venduto il Telegatto in tv

È successo a "Cash or trash" sul Nove: noi abbiamo parlato con il comico... e pure col nuovo proprietario Barbara Mosconi







All’improvviso la sera del 16 settembre compare sul Nove a “Cash or trash” il comico Carlo Pistarino. Mette all’asta il Telegatto ricevuto per “Drive in” il 5 maggio 1986: «Conduceva la serata Mike Bongiorno con Milly Carlucci, il Telegatto fu consegnato a tutti i componenti del cast, lo presi emozionato dalle mani di Mike, volevo correre a telefonare a casa per chiedere se davvero fossi io sul palco». Perché separarsene? «Perché il nome di “Drive in” continui a girare e sia visto da tante persone».

Ritenuto “invalutabile” dall’esperto del programma Alessandro Rosa, il Telegatto è stato molto conteso dai mercanti. Ad aggiudicarselo per ben 4.600 euro è Federico Bellucci: «Per me ha un valore inestimabile, è il simbolo di un’epoca televisiva, della trasmissione “Drive in” che da bambino guardavo con mamma e papà, ricordo ancora le battute di Pistarino, Faletti, Zuzzurro e Gaspare. Inoltre è un’opera in bronzo dorato ben realizzata».

Cosa ne farà? «Di solito compro con l’idea di rivendere, ma ora c’è uno scoglio sentimentale e mi trovo in difficoltà. Lo terrò un po’ con me e a ottobre lo esporrò nello stand di Magazzino 76 al Mercante in Fiera a Parma».

E l’ex proprietario? «L’ho tenuto per oltre vent’anni su un tavolino di legno dove è rimasto un cerchio, lì dentro con il pennarello ho scritto “Telegatto 1986”» dice Pistarino. «Con i soldi ho aperto un libretto di risparmio a nome di mio nipote Tommaso, che ha 8 anni e quando stiamo insieme io divento di 6». Pistarino sarà in scena allo Zelig di Milano il 28 settembre.