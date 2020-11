Carolyn Smith “ballerina per una notte”

La giudice scende in pista su Rai1 per la finalissima di "Ballando con le stelle"

21 Novembre 2020 | 13:24 di Lorenzo Di Palma

Per il gran finale di Ballando con le stelle 2020, sabato 21 novembre alle 20.35 su Rai1, i riflettori saranno puntati non solo sulle sette coppie che si contenderanno la vittoria - Tullio Solenghi - Maria Ermachkova; Paolo Conticini - Veera Kinnunen; Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca - Lucrezia Lando; Elisa Isoardi - Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira e Alessandra Mussolini con Samuel Peron - ma anche sulla “regina” della giuria, Carolyn Smith, che sarà ballerina per una notte. Carolyn Smith si esibirà in un numero realizzato per l’occasione, per festeggiare non solo un’edizione da record, ma anche una ricorrenza “speciale”: i suoi primi 60 anni.

Inoltre le coppie eliminate dalla gara nelle puntate precedenti - Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman; Vittoria Schisano - Marco De Angelis; Antonio Catalani – Tove Villfor - potrebbero essere tra le vincitrici dei tre riconoscimenti che verranno assegnati nel corso della serata: Il “Premio Aiello” alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi; il “Premio Paolo Rossi” per l’esibizione più emozionante e il “Premio Speciale della Giuria” alla migliore esibizione in assoluto.

Questa settimana gran finale anche per il torneo Ballando con te dedicato alla gente comune. A stabilire la vittoria finale del contest: il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter). Si sfideranno per la finalissima: Giovanni Lupi e Livia Nulli (Roma), Naima Academy (Genova), The Project Kids (Bergamo), Desiree Zaccaro e Francesco Ficco (Taranto).