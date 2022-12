Cartoon Network festeggia 30 anni con i droni

Per celebrare il 30°esimo anniversario di Cartoon Network, c'è"CN 30th Anniversary Show”: un evento speciale il 27 dicembre a Roma Redazione Sorrisi







Cartoon Network celebra il suo 30°esimo anniversario con “CN 30th Anniversary Show”, un evento unico ed emozionante che porterà luce e magia nel cielo di Roma in occasione delle feste natalizie. Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell’Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, avrà luogo il 27 dicembre dalle 18.30 nella centralissima Piazza del Popolo.

Da qui, sarà possibile ammirare centinaia di droni che, guidati da ingegneri aeronautici, prenderanno il volo dalla Terrazza del Pincio per realizzare un sorprendente spettacolo di luci dedicato alle serie che hanno fatto la storia del canale. Tra queste: "Leone il cane fifone", "Le Superchicche", "Ben 10", "Adventure Time", "Lo straordinario mondo di Gumball", "Siamo solo orsi" per finire con "Ivandoe", il nuovissimo show prodotto dagli Hanna-Barbera Studios Europe e in onda su Cartoon Network tutti i giorni alle 18.25.

Cartoon Network ha voluto rendere lo show curato da Gruppo Peroni Eventi, disponibile anche a chi non potrà essere presente a Roma, grazie alla diretta live sul canale YouTube di Cartoon Network Italia, lo spettacolo potrà essere seguito ovunque: un modo spettacolare per celebrare i 30 anni di storia del brand oggi presente in oltre 185 paesi, 450 milioni di case e in 33 lingue.