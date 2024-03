Il 2 marzo su Canale 5 torna Maria De Filippi con nuove storie e nuove emozioni Redazione Sorrisi







Nella puntata del 2 marzo 2024 di "C'è posta per te", la settima di questa nuova stagione, avremo come ospiti Massimiliano Caiazzo (il famosissimo Carmine Di Salvo di "Mare Fuori") e Lorella Cuccarini. È un esordio assoluto sia per Massimiliano che per Lorella. Grandi emozioni ci aspettano anche questa settimana tra sorprese e riappacificazioni.