Il 16 marzo su Canale 5 torna Maria De Filippi con nuove storie e nuove emozioni Redazione Sorrisi







Nella puntata del 16 marzo 2024 di "C'è posta per te", la nona e l'ultima di questa nuova stagione, avremo come ospiti unici la cantante Elisa e lo splendido Furkan Palali di "Terra amara". Per la cantautrice questa è la seconda partecipazione, mentre per lattore è la prima in assoluto. Prepariamoci anche questa settimana a nuove grandi emozioni in compagnia di Maria De Filippi.