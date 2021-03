“C’è Posta Per Te”: gran finale con Luciana Littizzetto e Alessandra Amoroso

Sabato 13 marzo ultimo appuntamento di stagione con il people show di Maria De Filippi Luciana Littizzetto a "C'è Posta Per Te" Credit: © Mediaset Lorenzo Di Palma







Sarà un finale scoppiettante all’insegna della comicità, l’ultimo appuntamento di stagione con il people show di Canale 5, C’è Posta per Te, in onda sabato 13 marzo in prima serata.

Ci saranno infatti come sempre le storie della gente comune, ma anche due ospiti che ritornano per l’ultima puntata dello show: Maria De Filippi ha infatti chiamato per questa occasione Luciana Littizzetto, che come al solito dissacrerà il programma chiamando dietro la busta Gemma Galgani; e Alessandra Amoroso, presenza fissa oramai nel cast di "sorprese" di C'è Posta Per Te.