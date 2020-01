“C’è Posta Per Te”: ospiti Banderas e Giulia Michelini

Foto: Giulia Michelini a "C'è Posta per Te" - Credit: © Fascino

25 Gennaio 2020 | 11:54 di Angelo De Marinis

Torna dopo più di dieci anni, ad emozionarsi dietro la busta di C'è Posta Per Te, Antonio Banderas, che sarà uno degli ospiti della terza puntata del people show condotto da Maria De Filippi, in onda sabato 25 gennaio in prima serata su Canale 5.

Con l’affascinante attore spagnolo, inoltre, sarà ospite della trasmissione anche la “Regina di Palermo”, l’attrice Giulia Michelini, alla sua terza partecipazione come “sorpresa” per una delle storie del programma.