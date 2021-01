“C’è Posta per Te”: ospiti Can Yaman e Michele Riondino

Foto: Can Yaman a "C'è Posta per Te" - Credit: © Uff.St. Fascino

23 Gennaio 2021 | 12:51 di Lorenzo Di Palma

Due attori sulla cresta dell’onda saranno i protagonisti di altrettante sorprese, sabato 23 gennaio in prima serata su Canale 5, nel nuovo appuntamento con C'è posta per te, il people-show condotto da Maria De Filippi. Nella terza puntata di questa stagione saranno infatti ospiti l’attore turco osannato dal pubblico italiano e prossimo interprete del remake di Sandokan, Can Yaman, e Michele Riondino, interprete anche del giovane Montalbano. Con loro, tante le storie che la De Filippi racconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla famigerata busta.