“C’è posta per te”: Pio e Amedeo scrivono a Stefano De Martino e Belen

29 Febbraio 2020 | 16:48 di Angelo De Marinis

Saranno Belén Rodriguez e Stefano De Martino i primi ospiti della settima puntata di C'é Posta per Te, il people show campione d’ascolti in onda sabato 29 febbraio in prima serata su Canale 5. E probabilmente ci sarà da ridere, visto che i postini dalla famosa coppia li hanno mandati Pio e Amedeo, immancabili in ogni edizione dello show.

Sarà invece il bomber della Juventus, il calciatore argentino Gonzalo Higuain, l’altro protagonista della puntata, che sarà coinvolto in una toccante vicenda familiare.