«C’è Posta per Te» riparte con Johnny Depp e Luca Argentero

«C’è Posta per Te» riparte con Johnny Depp e Luca Argentero

11 Gennaio 2020 | 12:21 di Angelo De Marinis

Riparte alla grande, sabato 11 gennaio, in prima serata su Canale 5, C’è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi, presenza fissa nei palinsesti del biscione da venti anni (la prima puntata è andata in onda il 12 gennaio 2000).

Protagonisti saranno come sempre persone comuni e le loro storie, emozioni e sentimenti, ma anche i grandi ospiti “a sorpresa”. E ad aprire questa 23° edizione ci sarà infatti la grandissima stella di Hollywood Johnny Depp, il “pirata” del cinema, pronto ad ascoltare le vicissitudini, i dolori e le gioie al centro del programma e a mettersi in gioco per regalare ai protagonisti un momento indimenticabile.

E poi, in un’ulteriore “sorpresa” in studio con Maria De Filippi ci saranno, per la prima volta insieme, la bellissima coppia formata dall’attore Luca Argentero e Cristina Marino.