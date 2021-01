“C’è posta per te” riparte con Sabrina Ferilli e Luca Argentero

08 Gennaio 2021 | 15:39 di Lorenzo Di Palma

Parte sabato 9 gennaio la ventiquattresima edizione di C'è posta per te, il people-show condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale 5. Il programma festeggia 21 anni di programmazione e come al solito non mancheranno gli ospiti vip la cui presenza è spesso il “regalo” che i protagonisti fanno ai propri cari. Nella prima puntata due sorprese coinvolgono due grandi attori che ritornano come ospiti a C'è posta per te: la bellissima Sabrina Ferilli, per l’occasione accompagnata dalla mamma Ida, e l'amatissimo Luca Argentero reduce dal grande successo di Doc - Nelle tue mani.