“C’è Posta per Te” ritorna con Emma e i giudici di “Tu Si Que Vales”

Foto: Emma Marrone con il padre a "C'è Posta per Te" - Credit: © Fascino

15 Febbraio 2020 | 11:51 di Angelo De Marinis

Ritorna in prima serata su Canale 5, sabato 15 febbraio dopo la pausa per scansare Sanremo, Maria De Filippi con la quinta puntata della nuova edizione del suo people-show, C’è Posta per Te.

Per l’occasione farà anche un pieno di ospiti: questa settimana saranno in studio per una sorpresa nel corso del programma, direttamente da Tu Si Que Vales, tutti gli amatissimi giudici del talent che fino a qualche mese fa ci hanno tenuto compagnia ogni sabato sera: Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli.

Inoltre, le sorprese non finiscono qui, infatti ospite in studio ci sarà anche Emma Marrone, ma questa volta insieme a suo padre, pronta a emozionarsi con una delle storie della puntata.