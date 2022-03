Gran finale per la 25esima stagione del people show Emma a "C'è posta per te" Credit: © Fascino Redazione Sorrisi







È Emma Marrone l’unica ospite annunciata per il gran finale di "C'è posta per te", che chiude un’altra stagione di trionfi all’auditel sabato 12 marzo, in prima serata su Canale 5. La cantante salentina, habitué del people show e delle trasmissioni della sua mentore Maria De Filippi, nascosta dalla famigerata busta, sarà protagonista di un'emozionante sorpresa in una delle ultime storie della 25esima stagione di "C’è Posta per Te".