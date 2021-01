“Celebrity hunted”: ecco i protagonisti della seconda edizione

Torna il programma di Amazon che vede alcuni personaggi dello spettacolo in fuga per l'Italia

28 Gennaio 2021 | 16:29 di Giulia Ausani

Amazon Prime Video ha annunciato il cast della nuova stagione di "Celebrity hunted", reality in cui alcuni personaggi dello spettacolo italiano hanno due settimane di tempo per raggiungere una località specifica senza farsi trovare e catturare da investigatori professionisti.

I fuggiaschi di questa nuova edizione saranno Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Myss Keta in coppia con Elodie, Diletta Leotta, e Achille Lauro in coppia con Boss Doms. I sette avranno limitate risorse economiche per gli spostamenti, e sulle loro tracce ci saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I cacciatori potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la “caccia”.



La nuova edizione di "Celebrity Hunted" arriverà su Prime nel 2021.