Champions League: la finale in chiaro su Canale 5

23 Agosto 2020 | 10:49 di Redazione Sorrisi

Si potrà seguire anche in chiaro - domenica 23 agosto su Canale 5 dalle 21 - la finale di Champions League che sarà giocata dal PSG e dal Bayern Monaco. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e Claudio Raimondi per tutte le ultime novità di calciomercato. In collegamento da Lisbona, Giorgia Rossi con Massimo Paganin.

Dallo stadio “Da Luz” di Lisbona andrà in scena l’ultimo atto che decreterà la vincitrice della Champions League 2019-2020. Un match spettacolare tra due squadre che hanno dominato in tutte le competizioni in questa stagione. Chi vince infatti conquisterà il "Triplete".

Per i francesi, che in semifinale hanno eliminato il Lipsia, si tratta della prima volta in assoluto nella loro storia. I tedeschi, invece, approdano in finale per l’undicesima volta con un bilancio che per il momento segna cinque vittorie e cinque sconfitte. Neymar e Mbappè contro Lewandowski e Gnabry: i fenomeni del calcio mondiale in esclusiva in chiaro solo su Mediaset.