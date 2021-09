Champions League: le prime tre partite su Prime Video

Da quest'anno Prime Video trasmetterà in esclusiva 16 partite della Champions League Redazione Sorrisi







Da quest'anno Prime Video trasmetterà in esclusiva 16 partite della Champions League e queste sono le prime 3 annunciate dalla piattaforma di streaming di Amazon:

Mercoledì 15 settembre - Inter (ITA) vs Real Madrid (ESP)

Mercoledì 29 settembre - Juventus (ITA) vs Chelsea (ENG)

Mercoledì 20 ottobre - Zenit Saint Petersburg (RUS) vs Juventus (ITA)

Con l’inizio della fase a gironi della UEFA Champions League il prossimo 15 settembre, gli utenti di Prime Video in Italia potranno vedere le migliori partite del mercoledì sera in diretta e in esclusiva come parte del proprio abbonamento Prime, senza costi aggiuntivi. La partita del mercoledì sera includerà sempre una delle squadre italiane in gara nella fase a gironi tra Inter, Milan, Atalanta e Juventus e, se qualificate, fino alle semifinali. Il mercoledì sera, a partire dalle 23.15, saranno inoltre disponibili su Prime Video anche gli highlight di tutte le altre partite del martedì e del mercoledì sera.

Nella squadra di Prime Video per la stagione 2021/22 ci saranno i presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Sandro Piccinini commenterà le partite in diretta con l’opinionista Massimo Ambrosini. Altri esperti ed opinionisti saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese.